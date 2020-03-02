В Национальном аэропорту Минск задержали иностранца с фальшивым паспортом

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину, пытавшегося попасть на самолет с поддельным паспортом. Кроме того, выяснилось, что он находится в международном розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Около полудня 28 февраля при оформлении на рейс Минск-Киев в паспорте на имя 29-летнего гражданина Монголии были выявлены признаки частичной подделки. Проведенная спецпроверка показала, что в документе целиком заменена страница с данными о его владельце. Задержанный сознался, что паспорт поддельный. Со слов, ему не 29, а 26 лет. С документом, который стоил нарушителю $1100, помогли знакомые, однако незаконно пересечь белорусскую границу парню не удалось.

Личность задержанного устанавливается, он помещен в изолятор временного содержания. Кроме административной ответственности за нарушение правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы, иностранцу грозит ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного документа.-0-