В Национальном аэропорту Минск задержан крупный мошенник из Гомеля

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержан 27-летний житель Гомеля, находившийся в розыске по подозрению в особо крупном мошенничестве. Мужчина планировал улететь в Ереван. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА

Гомельчанин взял взаймы "для бизнеса" почти $50 тыс., потратил деньги и решил скрыться. С потенциальными кредиторами он познакомился осенью 2018 года и весной 2019 года на интернет-форумах: представлялся успешным бизнесменом и предлагал сотрудничество. Заемщик обещал вернуть валюту и проценты из прибыли, которую якобы планировал получить. В одном случае - от поставок стекольной продукции в Россию, в другом - от сделок на крипторынке.

Потерпевшие - 30-летний минчанин и 29-летний мозырянин одолжили ему $48,5 тыс. С их слов, вложиться в дело их побудило желание легко заработать, а фотографии подозреваемого из соцсети (дорогие курорты, аксессуары, одежда, вещи) убеждали в его солидном статусе. В итоге мужчины оказались жертвами нехитрой аферы, а их деньги фигурант потратил на турпоездки. Когда наступал оговоренный срок возврата денег, молодой человек просил отсрочку и дополнительный заем под больший процент. Чтобы убедить кредиторов в успешном развитии бизнеса, однажды он вернул им по $5 тыс. Правда, валюта была взята из займа одного из потерпевших.

В конце концов обманутые мужчины обратились в милицию. Сыщики провели проверку и передали материалы следователям. По данным фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела. Узнав про это, подозреваемый решил скрыться за рубежом, но был задержал и водворен в изолятор временного содержания. К слову, сотрудники уголовного розыска, проверяя причастность лжебизнесмена к подобным преступлениям, вышли на жительницу Гомеля. По ее словам, она также поддалась убеждениям, оформила кредит на $2 тыс. и передала ему деньги. Сейчас этот факт проверяется.-0-