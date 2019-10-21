В Национальном аэропорту Минск задержан находящийся в межгосрозыске гражданин Грузии

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск 20 октября задержан гражданин Грузии, который находится в межгосударственном розыске, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В ГПК проинформировали, что днем 20 октября в минском аэропорту при оформлении на рейс Минск-Будапешт пограничники задержали гражданина Грузии 1981 года рождения. Он находится в межгосударственном розыске как лицо, скрывающееся от следствия. Мужчина передан сотрудникам милиции.

Подводя итоги минувших выходных, в Госпогранкомитете рассказали, что за это время сотрудники подразделений погранконтроля пресекли две попытки нелегального ввоза в Беларусь электрошокеров, обнаружили восемь недействительных паспортов. "В двух из них были вырваны и обратно вклеены страницы, еще пара - с размытыми печатями и фото, три паспорта просрочены, так как их не заменили в течение месяца после регистрации брака и перемены фамилии. Один документ находился в базе утерянных или похищенных", - отметили в ГПК. Все правонарушители были привлечены к административной ответственности и не смогли пересечь границу.-0-