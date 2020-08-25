В Национальном аэропорту Минск задержаны гражданки Ирана с чужими паспортами

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданки Ирана с чужими паспортами задержаны в столичном аэропорту. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

В Национальном аэропорту Минск 24 августа при оформлении рейса, прибывшего из Турции, пограничники задержали двух гражданок Ирана, которые предъявили не принадлежавшие им испанские паспорта. Женщины признались, что Беларусь не была конечной точкой их маршрута, далее они собирались улететь в Нидерланды для поиска лучших жизненных условий.

Иностранки оформлены как нарушители госграницы и в установленном порядке переданы сотрудникам милиции.-0-