В Национальном аэропорту Минск задержаны гражданки Ирана с чужими паспортами

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 25 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:27 Стремиться к процветанию нужно мирным путем - настоятельница полоцкой обители Регионы
15:19 На севере Афганистана взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие В мире
15:14 Общественные объединения Беларуси выступают за усиление роли родителей в воспитании детей - Кадлубай Общество
15:04 Дожди сдерживают темпы уборочной кампании в Витебской области Регионы
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19 Общество
14:37 Континентальный хоккейный кубок IIHF в сезоне 2020/2021 отменен Спорт
14:36 Беларуси нужен лидер с многолетним опытом управления, дипломатии и государственности - Нифталиев Общество
14:32 В Национальном аэропорту Минск задержаны гражданки Ирана с чужими паспортами Происшествия
14:16 Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления о безрецептурных лекарствах Общество
14:08 Негативное отношение к учителям шокирует - педагог Общество
13:55 В летних лагерях Беларуси оздоровились более 150 тыс. детей Общество
13:51 Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V" - Мурашко Общество
13:48 В своих поступках всегда необходимо оставаться человеком - учитель Общество
13:43 Кремль: никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет Экономика
13:41 Хозяйства Гомельской области выполнили госзаказ по сдаче зерна на 91% Регионы
13:40 Уборку зерновых завершили в трех районах Могилевской области Регионы
13:38 МВД: возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу в отношении сотрудников ОВД Происшествия
13:25 Амстердамский марафон отменен из-за пандемии коронавируса Спорт
13:18 "Ивацевичдрев" в январе-июле нарастил экспорт мебели на 16% Регионы
13:17 Арсенал времен войны нашли в Пинском районе Происшествия
13:13 Белорусский рубль на торгах 25 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:08 В Могилеве на берегу Днепра устанавливают скейт-парк Регионы
13:06 Украинский политик: если Беларусь продолжит прежний курс, проигравших не будет, а победят все Политика
13:03 Более 7 т фуражной пшеницы похитили в Горецком районе Происшествия
13:02 Молодое поколение должно научиться критически мыслить - Шерстнев Регионы
12:52 На укрепление базы учреждений образования Витебской области за 4 года направлено Br127 млн Регионы
12:50 РЕПОРТАЖ: "Живем по правилам счастливой семьи": как 9 родных братьев и сестер обрели после пожара второй дом Регионы
12:42 В Беларуси обитает почти четверть мировой популяции зубров Общество
12:30 Дожди в ближайшее время осложнят уборку крупяных культур - Белгидромет Общество
12:29 Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
25 августа 2020, 14:32

В Национальном аэропорту Минск задержаны гражданки Ирана с чужими паспортами

Фото из архива
Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданки Ирана с чужими паспортами задержаны в столичном аэропорту. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

В Национальном аэропорту Минск 24 августа при оформлении рейса, прибывшего из Турции, пограничники задержали двух гражданок Ирана, которые предъявили не принадлежавшие им испанские паспорта. Женщины признались, что Беларусь не была конечной точкой их маршрута, далее они собирались улететь в Нидерланды для поиска лучших жизненных условий.

Иностранки оформлены как нарушители госграницы и в установленном порядке переданы сотрудникам милиции.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Госпогранкомитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива МВД: возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу в отношении сотрудников ОВД
Фото ГКСЭ по Брестской области Арсенал времен войны нашли в Пинском районе
Фото УВД Могилевского облисполкома Более 7 т фуражной пшеницы похитили в Горецком районе
Фото УВД Витебского облисполкома В Витебске задержаны организаторы наркошопов
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске легковушка сбила велосипедиста
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома Два подростка на мотоциклах столкнулись в Пуховичском районе
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
Селиверстов: все социальные обязательства по зарплатам и пенсиям будут выполнены безусловно
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19
В Беларуси осталось убрать менее 8% площадей зерновых
Топ-новости
Конституция не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов - Миклашевич
Украинский политик: если Беларусь продолжит прежний курс, проигравших не будет, а победят все
"Гомсельмаш" начал поставки комбайнов GS12A1 в Армению
В летних лагерях Беларуси оздоровились более 150 тыс. детей
РЕПОРТАЖ: "Живем по правилам счастливой семьи": как 9 родных братьев и сестер обрели после пожара второй дом
Кремль: никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет
Более 20 производств модернизировано в лесной отрасли с начала года
В своих поступках всегда необходимо оставаться человеком - учитель
ID-карту можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную инфосистему
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси
Нотариусы Брестской области проведут бесплатные консультации ко Дню знаний
"Белоруснефть-Сибирь" установила новый рекорд проходки при бурении боковых стволов
МВД: возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу в отношении сотрудников ОВД
Вассерман: организаторам протестов в Беларуси, как и Саахову из "Кавказской пленницы", пора к прокурору
Организации ФПБ выделят около Br5 млн на подготовку детей к школе
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.