В Несвиже на пожаре погиб мужчина

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в частном доме по ул. Комсомольской в Несвиже погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня в 1.04. Погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.
Всего в столичном регионе за дежурные сутки зарегистрировано 5 пожаров в Минском, Молодечненском, Слуцком районах и в Несвиже. Также произошло два загорания торфа в Клецком и Смолевичском районах на общей площади 0,23 га, три загорания сухой растительности в Логойском и Вилейском районах на общей площади 0,643 га.-0-
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