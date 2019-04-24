В Несвиже на пожаре погиб мужчина

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в частном доме по ул. Комсомольской в Несвиже погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня в 1.04. Погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Всего в столичном регионе за дежурные сутки зарегистрировано 5 пожаров в Минском, Молодечненском, Слуцком районах и в Несвиже. Также произошло два загорания торфа в Клецком и Смолевичском районах на общей площади 0,23 га, три загорания сухой растительности в Логойском и Вилейском районах на общей площади 0,643 га.-0-