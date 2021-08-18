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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже пьяный водитель разъезжал по городу, снося заборы. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА."Сообщения о нарушителе практически одновременно поступили в милицию от нескольких очевидцев. Сначала водитель снес бетонный забор напротив кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома. Все происходило днем, когда на улицах находились дети", - рассказали в МВД.Оперативно прибывшим нарядом ГАИ мужчина был задержан. В выдыхаемом воздухе выявлено 1,75 промилле алкоголя. В отношении 48-летнего местного жителя составлено несколько административных протоколов."Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Остановив пьяного водителя, вы спасаете чью-то жизнь. За 7 месяцев более 10 тыс. нарушителей задержаны за рулем в нетрезвом виде. По вине пьяных водителей совершено свыше 120 ДТП, в которых погибли 25 и ранены 738 человек. Мы благодарим тех, кто не остается равнодушным и сообщает о таких фактах в милицию", - добавили в ведомстве.-0-