В Несвижском районе мошенники под видом массажистов обокрали пожилых супругов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе воры под видом массажистов вынесли из дома пенсионеров крупную сумму денег. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Днем 14 апреля в несвижскую милицию позвонила пожилая жительница деревни Ляхи и сообщила о краже денег. По словам женщины, несколько незнакомцев зашли к ней в дом, представились медработниками и предложили сделать лечебный массаж ее мужу. После их ухода из кошелька хозяйки исчезло Br6 тыс. и $700. Через час подозреваемых в краже задержали под Слуцком инспекторы ГАИ и сыщики в результате плана "Перехват". В автомобиле находились жители Осиповичей и Жлобинского района в возрасте от 21 до 37 лет. У них нашли похищенные деньги", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере. Фигуранты водворены в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в республике.

"Злоумышленники могут прийти под видом почтальона, сантехника, медика, газовщика или любого другого работника сферы обслуживания. Предлоги попасть в дом они используют разные: попить воды, попросить лекарство или ручку/бумагу, чтобы оставить записку соседям. Важно помнить: если незнакомец называет вас (родственников) или знакомых по имени-отчеству, это не значит, что он тот, за кого себя выдает. Злоумышленники пользуются общедоступными базами данных и социальными сетями, поэтому легко могут знать личные данные", - напомнила Ольга Чемоданова.

ГУОПП МВД рекомендует не открывать дверь незнакомцу и приглашать его в дом; пользоваться ограничительной цепочкой; выяснить цель визита представителей служб и требовать у них официальные документы; следить за исправностью освещения в подъезде, коридоре или на крыльце частного дома; не сообщать незнакомцам, что вы живете одни, и договариваться о встрече с посторонними в общественном месте; не выходить на лестничную площадку, если дома погас свет (электричество могут отключить преступники, чтобы выманить из квартиры); уточнять по телефону в организациях, действительно ли работает там пришедший сотрудник. При отказе последнего предъявить документы звонить по телефону 102. По возможности запомнить приметы злоумышленника и их транспорта.-0-