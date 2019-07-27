В Несвижском районе пьяный велосипедист сбил девушку, она госпитализирована

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе пьяный велосипедист сбил девушку, в итоге ей потребовалась госпитализация. Такая информация размещена в telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, около 23.30 24 июля 18-летний житель Несвижского района ехал на велосипеде по агрогородку Снов. На Несвижском переулке молодой человек сбил 17-летнюю местную жительницу, которая шла со своим знакомым по обочине проезжай части. В результате происшествия девушка доставлена в больницу с травмами головы.
Установлено, что велосипед не был оборудован фарами (фонарями) и световозвращателями. Более того, молодой человек ехал в состоянии алкогольного опьянения, у него зафиксировано более 1 промилле.
Расследование продолжается. В отношении велосипедиста возбуждено уголовное дело.-0-
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