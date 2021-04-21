В Несвижском районе задержан браконьер - ущерб превышает Br2500

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе задержан браконьер. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудники Несвижского РОВД во время ночных объездов сельхозорганизаций в городском поселке Городея обратили внимание на трех граждан, один из которых нес увесистый рюкзак. В ходе общения мужчина всячески пытался избежать демонстрации его содержимого. Предположения сотрудников милиции подтвердились - внутри находилась рыболовная сеть с уловом. Прибывшие на место сотрудники Несвижской районной инспекции охраны животного и растительного мира насчитали 28 карасей и 2 плотвы. Ущерб окружающей среде оценен в 90 базовых величин на общую сумму свыше Br2500", - рассказали в УВД.

С 1 апреля по 30 мая по Минской области действует запрет на лов всех видов рыбы, за исключением ловли в светлое время суток на 1 удочку.

В отношении гражданина начат административный процесс по ч. 1 ст.16.25 КоАП, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин и возмещение причиненного ущерба. Запрещенные орудия лова будут конфискованы.-0-