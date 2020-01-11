В ночном клубе в Минске произошел пожар

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные ликвидировали возгорание в ночном клубе в Минске. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

В клубе находились 150 посетителей и 20 человек персонала. К приезду спасателей они уже покинули здание.

"Работники МЧС, прибывшие на место происшествия спустя 6 минут после сигнала, ликвидировали возгорание в 6.30 при помощи четырех порошковых огнетушителей и ствола "Протек", подаваемого от автоцистерны. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в фойе клуба произошло возгорание электропроводки и декоративных элементов подвесного потолка.-0-