В Новогрудке 9-летний мальчик застрял ногой в дереве

Спасательная операция заняла менее 10 минут. Ребенка поддержали морально и физически, пока готовили к работе гидравлическую станцию.

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24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке спасатели освободили застрявшего между ветвей деревьев мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.Вечером 23 августа новогрудским спасателям поступило сообщение о том, что на дворовой площадке по улице Пионерской требуется помощь ребенку. Подразделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Новогрудка незамедлительно направилось на место.Выяснилось, что мальчик играл во дворе и забрался на дерево. Во время спуска его нога соскочила и застряла между двух суков дерева на высоте в 1,5 м. Самостоятельно ребенок выбраться не смог.Госпитализация мальчику не потребовалась.-0-