3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке мужчина из ревности облил жену бензином и грозился поджечь. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
К трагическим последствиям мог привести бытовой конфликт. 52-летний мужчина с утра выпивал, потом заметил, что его супруга отвечает на сообщения в телефоне. Началась словесная перепалка, затем муж схватил 41-летнюю женщину, облил ее бензином и стал угрожать убийством. Жена вырвалась и выбежала на улицу, а затем сообщила о случившемся в милицию.
"На место выезжала следственно-оперативная группа и участковый инспектор милиции. Правоохранителями была собрана необходимая доказательная база, опрошены свидетели", - рассказали в милиции.
Действия мужчины квалифицированы по ст. 186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества). Подозреваемый ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.-0-