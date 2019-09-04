В Новогрудке мужчина обгорел при попытке потушить пожар в гараже

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке мужчина обгорел, пытаясь справиться с пожаром в гараже, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 3 сентября очевидец позвонил по телефону 101 и сообщил, что из-под кровли гаражей в кооперативе "Колесо" по улице Гродненской в Новогрудке выбивается пламя, в воздухе чувствуется едкий запах гари. Подразделения спасателей прибыли к месту пожара уже через пять минут.

"Обнаружено открытое горение кровли гаража, сильное задымление. Огнем уничтожены кровля и находившийся внутри легковой автомобиль "Киа". При ликвидации пожара работники вскрыли металлические ворота соседних гаражей, где были повреждены автомобиль и кровля", - отметили в областном управлении МЧС.

Пожар начался во время ремонта машины. Работы ранним утром проводил 59-летний мужчина. Он попытался потушить огонь самостоятельно и получил ожоги плеча, кисти руки, обеих голеней (около 8% тела). Пострадавшего госпитализировали.

Причины пожара устанавливаются. Одна из рассматриваемых версий - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-