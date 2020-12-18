18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке смертельно травмирован рабочий, проводится проверка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 17 декабря 29-летний мужчина выполнял работы по обустройству кровли на одном из строительных объектов в Новогрудке. В это время с поддона на него съехали листы металлопрофиля, под воздействием которых он упал вниз с высоты пятиэтажного дома. Местный житель с множественными переломами доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Со слов коллег погибшего, он не был пристегнут страховочным поясом.

Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, изъята необходимая документация.

По этому факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-