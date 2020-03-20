В Новогрудке женщину зажало в лифтовой шахте

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке спасатели освободили женщину, зажатую в лифтовой шахте. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Вечером 19 марта очевидец сообщил в службу 101 Новогрудского районного отдела по ЧС о том, что в шахте подъемника в магазине находится женщина. Самостоятельно выбраться она не может. На место незамедлительно направились подразделения МЧС.
Все произошло на складе в подвале. 27-летняя женщина загрузила продукцию на подъемник, чтобы доставить его на первый этаж. Сама она также попыталась запрыгнуть, но, вероятно, оступилась. Женщину зажало между перекрытием шахты и подъемником.
Работники МЧС с использованием гидравлического инструмента и бензореза освободили пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники РОВД Новогрудского райисполкома.-0-