В Новогрудском районе из-за детской шалости с огнем сгорела 60-тонная скирда сена

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе в поле сгорела скирда сена. Причиной пожара стала детская шалость с огнем, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 31 июля работник фермы сообщил в МЧС о том, что в поле рядом с деревней Бенин горит скирда сена. Спасатели немедленно направились к месту происшествия. 60-тонная скирда была полностью охвачена огнем.

"Возникла угроза дальнейшего распространения пожара на вторую скирду, которая находится в 25 м. На ликвидацию возгорания потребовалось около получаса. Работниками МЧС спасена скирда весом около 120 т. Люди не пострадали", - рассказали в МЧС.

Выяснилось, что причиной пожара стала детская шалость. 12-летняя девочка гуляла в поле с подругой. Она нашла зажигалку и подожгла сено. Мгновенно распространяющийся огонь пыталась тушить курткой, но не получилось. Девочки испугались и убежали домой. Ущерб, который нанесен хозяйству, вероятнее всего, придется возместить родителям.

В МЧС напомнили, что летом увеличивается число происшествий с участием детей. Поэтому родителям необходимо обеспечить постоянный присмотр за ними. Чтобы уберечь ребенка от беды, следует объяснить ему последствия игр с огнем и обучить действиям при пожаре.-0-