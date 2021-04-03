В Новогрудском районе неизвестные угрожали взорвать дом пенсионерки

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе местной жительнице угрожали взорвать дом и требовали рассказать, где ее сын. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, утром 28 февраля женщина позвонила в милицию и сообщила об угрозах со стороны неизвестных мужчин. "Предварительно установлено, что около 6 часов утра 28 февраля в дом к 69-летней местной жительнице пришли трое незнакомых парней, которые искали ее сына. Когда женщина сказала, что не знает, где он, 29-летний местный житель зашел на кухню, открутил газовый баллон и поднес к нему зажигалку, пояснив, что если женщина не расскажет, где сын, то он взорвет дом. Помимо хозяйки дома на кухне находились ее родственники", - рассказали подробности в СК.

Потерпевшая рассказала, что очень испугалась, так как подозреваемый был пьян и настроен агрессивно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза уничтожения имущества) УК.-0-