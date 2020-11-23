В Новогрудском районе односельчанин спас пенсионера при пожаре

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе односельчанин вывел пенсионера из горящего дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 22 ноября в службу 101 Новогрудского района поступило сообщение о задымлении в жилом доме в деревне Романюки. На место направились подразделения МЧС и службы взаимодействия.

"Выяснилось, что в доме проживает мужчина 1934 года рождения. Проходящий мимо сельчанин обратил внимание на то, что из окон соседского дома идет дым. Внутри дома он обнаружил тлеющие постельные принадлежности, хозяин же в этом время спал на кровати", - рассказали в МЧС.

Мужчина разбудил пенсионера, вывел его на улицу и позвонил в экстренные службы. Прибывшие медики осмотрели хозяина дома и госпитализировали его. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Бойцы МЧС ликвидировало возгорание. Огнем повреждены стены, кровать и постельные принадлежности, закопчен потолок. Причина происшедшего устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома.-0-