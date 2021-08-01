1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе огнем уничтожено 60 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 18.59 спасателям поступило сообщение о возгорании скирды сена в поле ОАО "Вселюб" Новогрудского района Гродненской области. В результате пожара уничтожено 60 т сена в рулонах. Работниками МЧС спасено 120 т соломы в рядом расположенной скирде", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.-0-