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20 декабря 2019, 07:13

В Новогрудском районе под обломками сгоревшего дома обнаружили погибшего мужчину

Фото из архива
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском управлении МЧС.

Пожар произошел в жилом доме в деревне Куровичи днем 19 декабря, сообщение об этом поступило спасателям около 14.30. Прибывшие на место спасатели обнаружили под обломками сгоревших строительных конструкций в комнате тело погибшего.

Огонь уничтожил крышу, перекрытие и имущество в доме, повредил стены.

Причина пожара устанавливается.

Всего в регионе за минувшие сутки произошло 4 пожара, во всех остальных случаях обошлось без погибших и пострадавших.-0-

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