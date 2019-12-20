В Новогрудском районе под обломками сгоревшего дома обнаружили погибшего мужчину

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском управлении МЧС.

Пожар произошел в жилом доме в деревне Куровичи днем 19 декабря, сообщение об этом поступило спасателям около 14.30. Прибывшие на место спасатели обнаружили под обломками сгоревших строительных конструкций в комнате тело погибшего.

Огонь уничтожил крышу, перекрытие и имущество в доме, повредил стены.

Причина пожара устанавливается.

Всего в регионе за минувшие сутки произошло 4 пожара, во всех остальных случаях обошлось без погибших и пострадавших.-0-