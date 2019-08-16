В Новогрудском районе при пожаре погиб хозяин дома

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе (Гродненская область) при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в деревне Налибоки поступило спасателям 16 августа в 2.06. В результате трагедии огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены дома, имущество. На полу под обломками строительных конструкций обнаружен труп хозяина.

Причина пожара устанавливается.-0-