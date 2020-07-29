29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе смертельно травмирован мужчина, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел 28 июля возле одной из деревень Новогрудского района. Здесь строится склад: возводится кровля строения. Около 17.30 мужчина регулировал укладку вывешенной плиты. В какой-то момент плита обрушилась, упала на мужчину, а после провалилась с ним внутрь строения, придавив пострадавшего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Известно, что в момент происшествия 60-летний мужчина был в каске, однако без страховочных поясов.

Фото УСК по Гродненской области

"Следователи совместно со специалистами ГКСЭ, инспектором по охране труда провели осмотр места происшествия, изъяли ряд следов и объектов, по которым планируют назначить экспертные исследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы", - отметила Инна Позняк.

Новогрудский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, изучают документацию. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-