В Новогрудском районе у пенсионерки из дома украли Br400

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе правоохранители раскрыли кражу денежных средств у пенсионерки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

83-летняя женщина обнаружила пропажу Br400, после чего обратилась за помощью в органы внутренних дел. "В беседе с милиционерами пенсионерка сообщила, что деньги лежали в сумке, а из гостей в последнее время были только односельчане. Во время проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили причастность к хищению денежных средств нигде не работающей и ранее судимой 44-летней местной жительницы", - рассказали в УВД.

Часть похищенного изъята. Семья пенсионерки благодарит правоохранителей за оказанную помощь.-0-