В Новогрудском районе в поле загорелся грузовик

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе загорелся задействованный на отвозе зерна грузовик. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 19 июля в Новогрудский райотдел МЧС поступило сообщение о том, что вблизи деревни Казенные Лычицы в поле загорелся грузовик местного сельхозпредприятия.

"Спустя несколько минут подразделения МЧС были на месте происшествия и ликвидировали пламя в кабине МАЗа. До прибытия спасателей водитель при помощи порошкового огнетушителя самостоятельно пытался справиться с возгоранием, но безрезультатно", - рассказали в управлении.

Огнем повреждена кабина. Пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается, рассматривается версия короткого замыкания электрооборудования.-0-