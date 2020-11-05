В Новогрудском районе в заброшенном доме обнаружено тело женщины

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новогрудским районным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства убийства жительницы района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.
Вечером 4 ноября в деревне Пуцевичи Новогрудского района в заброшенном доме обнаружено тело 47-летней женщины.
Выяснилось, что накануне в этом доме между погибшей и ее знакомым возник конфликт на почве ревности. 48-летний мужчина избил женщину. От полученных телесных повреждений она скончалась. На следующий день сельчанин сообщил в правоохранительные органы о произошедшем.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины, а также другие необходимые исследования.
Подозреваемый задержан и допрошен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.-0-