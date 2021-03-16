В Новой Боровой из-за аварии на подстанции возможны перебои с подачей электроэнергии

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аварии на подстанции в районе Новая Боровая могут возникнуть перебои с подачей электроэнергии, работой лифтов и электромагнитных замков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "А-100 Комфорт".
"В связи с аварией на подстанции в районе Новая Боровая могут быть перебои с подачей электроэнергии, работой лифтов и электромагнитных замков, а также в связи с этим может произойти отключение водоснабжения и отопления. Аварийная бригада уже работает над выявлением и устранением неполадок", - говорится в сообщении.
О сроках возобновления подачи электроэнергии и водоснабжения сообщат дополнительно.-0-