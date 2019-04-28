В Новолукомле внедорожник врезался в дерево: погибли водитель и пассажирка

28 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новолукомле легковой автомобиль влетел в дерево, погибли водитель и пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 28 апреля около 01.00 на перекрестке улиц Панчука и Набережной. 48-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия, 36-летняя пассажирка скончалась в больнице.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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