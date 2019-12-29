В Новополоцке автобус столкнулся с милицейским автомобилем

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение автобуса МАЗ и служебного автомобиля Новополоцкого отдела Департамента охраны МВД произошло 27 декабря около 11.50 в районе дома №8 по ул.Технической в Новополоцке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Водитель автобуса не пострадал. Пассажиров в салоне транспортного средства не было.

По факту ДТП проводится проверка.-0-