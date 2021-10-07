В Новополоцке автомобиль сбил на переходе 10-летнюю девочку

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Новополоцке пострадала 10-летняя девочка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.

Сегодня в 8.30 в ОДС Новополоцкого ГОВД поступила информация, что на пешеходном переходе в районе остановочного пункта "Гостиница Нафтан" был совершен наезд на пешехода. Установлено, что в начале девятого утра водитель автомобиля "Джили" 1986 года рождения совершила наезд на несовершеннолетнюю 2011 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в хирургическое отделение.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходным переходам нужно быть внимательными, особенно вблизи учреждений образования.-0-