В Новополоцке хулиган разбил голову прохожему бутылкой

2 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке задержали мужчину, который разбил стеклянной бутылкой голову прохожему, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

К правоохранителям вечером 30 апреля обратился 46-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный человек на улице нанес ему в область головы удар стеклянной бутылкой, причинив телесные повреждения. Вскоре удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий житель Новополоцка. Выяснилось, что изрядно выпивший мужчина напал на новополочанина без малейшей причины. Внятно объяснить свое поведение злоумышленник так и не смог. Пострадавшему оказали помощь приехавшие медики.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство). Он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.-0-