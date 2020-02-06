В Новополоцке ищут 13-летнего школьника

Максим Мороз. Фото УВД Витебского облисполкома
6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новополоцким ГОВД устанавливается местонахождение 13-летнего Максима Дмитриевича Мороза, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Парень 5 февраля ушел со школы и пока его местонахождение неизвестно. Приметы школьника: рост 170-175 см, худощавого телосложения, русые волосы средней длины. Был одет в вязаную шапку черного цвета, коричневую куртку, черные штаны и кеды. При себе был синий рюкзак.
Сообщить о любой информации, которая касается местонахождения подростка, можно по телефонам: 8(033)678-12-70 или 102.-0-