В Новополоцке ищут сбежавших из больницы подростков

27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новополоцким ГОВД устанавливается местонахождение двух без вести пропавших несовершеннолетних, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Молодых людей зовут Вадим Ситдиков и Тахир Куликовский, им 15 и 17 лет соответственно. Приметы Вадима - рост 165-170 см, среднее телосложение, лицо круглое, глаза карие, волосы сверху длинные, по бокам короткие. Приметы Тахира: рост 170 см, темные короткие волосы, худое телосложение. Ориентировочно были без обуви и одеты в красные майки.

Если вы располагаете какой-либо информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Новополоцкий ГОВД по телефонам: 8 (033) 679-99-09 или 102.-0-