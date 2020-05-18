В Новополоцке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 10 человек

18 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 10 человек, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Пожар произошел в ночь с 17 на 18 мая в квартире на девятом этаже в многоэтажке доме по ул.Калинина. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, шел сильный дым из окна квартиры. Хозяйка 1976 года рождения на момент возникновения пожара находилась вместе с сожителем дома. Квартиру они покинули самостоятельно. После осмотра работники скорой помощи госпитализировали женщину с ожогами 2-й степени (5%) и отравлением продуктами горения в Новополоцкую центральную городскую больницу.

Сотрудники МЧС эвакуировали из нижележащих и горящего этажей 10 человек, в том числе ребенка.

В результате пожара в квартире уничтожено имущество, закопчены стены и потолок, в соседней квартире повреждены оконная рама балкона, входная дверь, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожность при курении.-0-