В Новополоцке из-за пожара в стройтресте эвакуировали 20 человек

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке из-за пожара на втором этаже административно-бытового корпуса ОАО "Трест №16" эвакуировали 20 человек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре по ул.Промышленной поступила 3 июня в 13.23. Наблюдалось задымление на втором и третьем этажах корпуса.

Выяснилось, что произошел пожар в неэксплуатируемом кабинете бухгалтерии на втором этаже. До приезда подразделений МЧС 25 человек покинули здание самостоятельно, еще 20 человек были эвакуированы спасателями из здания по лестнице. Никто не пострадал, происшествие на работу предприятия не повлияло.

Спасатели пожар оперативно ликвидировали. Однако огонь успел в кабинете повредить небольшой участок пола и закоптить стены.

Одна из версий возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении (виновный устанавливается).-0-