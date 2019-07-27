В Новополоцке компания избила пожилого сторожа кафе и похитила еду с алкоголем

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке компания избила пожилого сторожа кафе и вынесла оттуда спиртное и еду. Такая информация размещена на сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
В Новополоцкий ГОВД ночью 26 июля поступило сообщение от сторожа летнего кафе. 70-летний мужчина рассказал, что около 2.30 несколько молодых людей, избив его, похитили из кафе алкогольные напитки и продукты питания.
Правоохранители установили, что несовершеннолетние перед инцидентом употребляли спиртное, купленное по их просьбе в ночном магазине. Затем, проходя мимо расположенного неподалеку летнего кафе, у них возник конфликт со сторожем. Пожилого мужчину избили, забрали из кафе часть товара и скрылись.
В результате комплексной отработки правоохранители установили подозреваемых в совершении преступления. Задержаны неработающий 27-летний и 15-летний новополочане, 17-летний житель Бешенковичского района. Все ранее попадали в поле зрения милиции за различные правонарушения.
Возбуждено уголовное дело по ст.207 ч.2 (Разбой, совершенный с проникновением в жилище, либо повторно, либо группой лиц, либо с целью завладения имуществом в крупном размере) УК.-0-
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