В Новополоцке легковушка сбила на переходе женщину

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, ее госпитализировали, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 30 сентября около 20.00 на ул. Калинина. Водитель легковушки, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не успел вовремя затормозить и наехал на 63-летнюю местную жительницу. В результате ДТП пешеход получила травмы, ее госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.-0-