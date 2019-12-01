В Новополоцке легковушка столкнулась с автобусом

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке пассажир легковушки погиб при столкновении с автобусом, еще два человека получили ранения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебск

Авария произошла утром 30 ноября. "Около 6.50 новополочанин на Peugeot 406 ехал по ул.Комсомольской в сторону АЗС по средней полосе. Он столкнулся с автобусом МАЗ, который остановился перед трамвайными путями", - рассказали в ГАИ.

Погиб пассажир, ехавший на заднем сидении автомобиля. Водитель легковушки и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы.-0-