В Новополоцке мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой

4 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новополоцке при столкновении с легковым автомобилем пострадал мотоциклист. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ Витебской области, сообщает БЕЛТА.

Вечером 3 июня 33-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, не выбрал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Subaru. За рулем автомобиля находился 42-летний новополочанин. Мотоциклист с травмами был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает: всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасного расстояния для предотвращения столкновения.-0-