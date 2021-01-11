В Новополоцке мужчина пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем напал с ножом на хозяйку

11 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке мужчина попытался вскрыть чужой автомобиль, а затем напал на хозяйку машины. Такая информация размещена на официальном сайте УВД Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Около 9 часов утра 7 января во дворе одной из многоэтажек на ул.Я.Коласа Новополоцка сработала противоугонная сигнализация "Мерседеса". Злоумышленник попытался проникнуть в чужой автомобиль. Однако исполнить задуманное он не успел. На шум выглянула 37-летняя хозяйка машины и не раздумывая бросилась на защиту своего имущества.
Взломщик, заметив выбегающую из подъезда женщину, вынул нож и двинулся на нее. Мужчина догнал ее на лестничной площадке и ударил ножом. На шум в подъезде из своей квартиры выглянул мужчина. Нападавший попытался нанести ножевые ранения и ему. Соседям удалось самостоятельно задержать злоумышленника до прибытия сотрудников милиции.
Нападавшим оказался 55-летний житель Полоцка. По факту особо злостного хулиганства следователи возбудили уголовное дело.-0-