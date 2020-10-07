В Новополоцке в отношении молодых людей возбудили уголовное дело за разбитую памятную доску

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В отношении трех молодых людей, которые повредили памятную доску в Новополоцке, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Как сообщалось, вечером 5 октября поступило сообщение о том, что пьяная компания на ул.Молодежной ломает памятную доску "Они сражались за Родину". На место выехал ближайший наряд милиции. Увидев сотрудников, молодые люди бросились убегать. Правоохранителям удалось задержать одного из парней. В течение дежурных суток установили имена всех остальных.

Милиционеры выяснили, что пятеро жителей Полоцкого района приехали в Новополоцк отдохнуть. Прогуливаясь в состоянии алкогольного опьянения по городу, молодые люди решили помериться силой удара. В качестве цели выбрали памятную доску. Трое парней 17, 18 и 19 лет нанесли удары кулаками по портретам ветеранов и другим элементам экспозиции. После этого скрылись.-0-

Пьяная компания разбила памятную доску воинам-освободителям в Новополоцке Вечером 5 октября поступило сообщение о том, что пьяная компания на ул.Молодежной ломает памятную доску "Они сражались за Родину". На место выехал ближайший наряд милиции.