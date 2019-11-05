В Новополоцке на переходе погибла женщина

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке на нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила женщину, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром на ул. Блохина. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Правоохранители просят очевидцев аварии сообщить имеющуюся информацию в отдел ГАИ Новополоцкого ГОВД по телефону: 8(029) 217-93-55.-0-