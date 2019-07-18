В Новополоцке на "Полимире" произошло возгорание газа

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке на заводе "Полимир" загорелся этилен из-за разгерметизации фланца, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МЧС.

"Сегодня в 15.45 в одном из блоков цеха 105 завода "Полимир" в результате разгерметизации соединительного фланца зафиксирован пропуск газа этилена с последующим факельным горением. Прибывшими по вызову подразделениями МЧС было организовано охлаждение металлоконструкций. Факельное горение прекращено после выполнения работниками объекта технологических операций по снижению давления в системе", - проинформировали в ведомстве.

В результате инцидента ущерба и пострадавших нет.-0-