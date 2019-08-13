В Новополоцке на пожаре спасли женщину-инвалида

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Из задымленной квартиры в Новополоцке спасли пенсионерку-инвалида, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире по ул. Дзержинского поступило 12 августа в 19.25. Сотрудники МЧС спасли 71-летняю хозяйку дома, которая в тот момент была на кровати в сознании. После осмотра медиками пострадавшую с ожогами нижних конечностей различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

Женщина имеет инвалидность I группы и самостоятельно передвигаться не может. Ежедневно ее навещала внучка.

В результате пожара повреждено имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС