В Новополоцке на пожаре спасли женщину-инвалида

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Из задымленной квартиры в Новополоцке спасли пенсионерку-инвалида, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о задымлении в квартире по ул. Дзержинского поступило 12 августа в 19.25. Сотрудники МЧС спасли 71-летняю хозяйку дома, которая в тот момент была на кровати в сознании. После осмотра медиками пострадавшую с ожогами нижних конечностей различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.
Женщина имеет инвалидность I группы и самостоятельно передвигаться не может. Ежедневно ее навещала внучка.
В результате пожара повреждено имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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