В Новополоцке на предприятии горел битум

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали горение битума на одном из предприятий Новополоцка, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о происшествии по улице Промышленной поступило 30 июля в 23.37. На предприятии по изготовлению битумной мастики горел битум в цилиндрической емкости. Пожар увидел сторож, который и вызвал подразделения МЧС. Никто не пострадал.
В результате пожара повреждено электрооборудование печи по подогреву битума. Причина происшествия выясняется, рассматривается версия о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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