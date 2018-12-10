В Новополоцке парень получил ожоги при пожаре в ванной

10 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке молодой человек получил ожоги тела в результате вспышки газовоздушной смеси в квартире, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о получении термических ожогов жителем Новополоцка поступила спасателям 9 декабря в 7.55 от дежурного врача городской больницы. По предварительной версии, 21-летний сын хозяйки квартиры получил ожоги тела в результате вспышки газовоздушной смеси.

По словам пострадавшего, 8 декабря он красил ванну, затем закрыл дверь и вышел. А когда вернулся и включил свет, произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате пожара молодой человек получил ожоги 1-2 степени (10% тела). После осмотра бригадой скорой помощи его госпитализировали.-0-