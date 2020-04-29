В Новополоцке пенсионерка принесла в банк фальшивые доллары

29 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Новополоцка пыталась обменять в банке поддельные доллары, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

О том, что две купюры по $100 являются фальшивкой, женщина 1961 года рождения не знала. Она рассказала, что получила деньги в качестве оплаты за проживание от квартирантов. Те же сообщили правоохранителям, что купили валюту в банке сразу после сдачи от предыдущего клиента. Сейчас выясняется вся цепочка происхождения фальшивок.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК. Фальшивые денежные купюры, изготовленные путем цветной капельно-струйной печати, изъяты.-0-