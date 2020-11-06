В Новополоцке пенсионерка принесла в банк найденные во время уборки фальшивые доллары

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке пенсионерка во время уборки квартиры нашла фальшивые доллары и принесла их в банк, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Во время уборки квартиры в одной из книг 81-летняя новополочанка неожиданно нашла $50. Сюрприз был вдвойне приятным, так как случилось это накануне ее дня рождения. Довольная женщина, не рассказав никому из домочадцев о находке, отправилась в банк, чтобы поменять деньги", - рассказали в ведомстве.

Там выяснилось, что номинал купюры искусственно завышен фальшивомонетчиками. Сама же банкнота переделана из $5 путем изменения цифр и надписи. Оперативники выяснили: деньги привез еще в 2007 году сын пенсионерки. Мужчина рассказал, что получил ее в качестве расплаты за работу.

Вернувшись в Беларусь, он понял, что это фальшивка, и решил использовать банкноту в качестве закладки для книг. Со временем она затерялась, и новополочанин забыл про нее. Купюра изъята. Ведутся поиски фальшивомонетчика.-0-