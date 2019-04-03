В Новополоцке пьяный таксист врезался на встречке в авто и скрылся

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали в Новополоцке пьяного таксиста, который выехал на встречную полосу, врезался в другой автомобиль и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 2 апреля в 7.40 недалеко от дома №45 по улице Молодежной. О ДТП в милицию сообщил потерпевший водитель, который успел запомнить марку автомобиля и его госномер. Дежурный по ГОВД сориентировал экипажи ГАИ, в результате таксиста задержали уже через 20 минут.

Мужчину дважды проверили на алкоголь с помощью алкотестера. Первый раз прибор показал 0.9 промилле, второй - 1.5. Водитель заявил, что выпил за день до аварии всего 150 г вина и не знает, откуда взялись такие цифры. Также таксист объяснил, почему покинул место ДТП. По его версии, он спешил на вызов, где его ждали женщина с ребенком. Впрочем, доехать до клиентов таксист так и не успел, поскольку был задержан милицией.

Инспекторы составили на новополочанина три административных протокола: за езду в пьяном виде, создание аварийной ситуации и оставление места ДТП.-0-