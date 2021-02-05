5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке по горячим следам раскрыто разбойное нападение на женщину. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 3 февраля в Новополоцкий ГОВД обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее избили двое мужчин и забрали сумочку, в которой были деньги и вещи на сумму около Br600.

Работу по установлению подозреваемых сыщики начали проводить не только в городе, но и в прилегающих районах. После опроса десятков человек и изучения записей с уличных камер наблюдения удалось определить направление, куда могли двигаться злоумышленники. Зацепкой в раскрытии преступления стали похищенные вещи и телефон потерпевшей, найденные в лесу.

Благодаря совместной работе с коллегами из Полоцкого РОВД и областного УВД по горячим следам были задержаны ранее не судимые местные жители 18 и 20 лет.

По предварительной информации, накануне происшествия они выпивали, затем пошли гулять по городу. Когда заметили женщину, решили напасть. Деньги, которые были похищены, молодые люди потратили на продолжение застолья.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц.-0-