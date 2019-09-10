В Новополоцке по подозрению в убийстве матери задержан сын

Фото из архива
10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке правоохранители по подозрению в убийстве женщины задержан ее 30-летний сын, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Трагедия произошла 7 сентября. Во дворе собственного дома обнаружили труп новополочанки. Предварительно выяснилось, что телесные повреждения женщине нанес ее сын, от них она скончалась на месте.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК.-0-